Bialetti: +10,8% a 165,7 mln ricavi 2025, utile netto a 0,3 mln

Quasi dimezzato indebitamento finanziario a 69,6 mln (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 06 mag - Bialetti chiude il 2025 con ricavi consolidati in crescita del 10,8% a 165,7 milioni di euro e un Ebitda normalizzato pari a 24 milioni (14,5% del fatturato). L'indebitamento finanziario netto risulta quasi dimezzato (da 114,5 a 69,6 milioni di euro) e il patrimonio netto e' tornato positivo per 29,8. Il risultato netto di Gruppo e' pari a 0,3 milioni di euro, rispetto al 2024 quando era negativo per -1,1 milioni di euro. Sull'utile netto, scrive la societa' in una nota, 'hanno inciso negativamente oneri finanziari correlati al vecchio debito e oneri non ricorrenti, per circa 4 milioni di euro'. Questi risultati, evidenzia il gruppo, riflettono la bonta' del percorso di ristrutturazione della Societa', che si e' completato con l'acquisizione della totalita' delle azioni di Bialetti Industrie da parte del Gruppo Nuo. 'Il 2025 per l'azienda e' stato un anno di passaggio, in cui la nuova proprieta' ha garantito la stabilita' finanziaria necessaria per accelerare il percorso di crescita e i risultati si sono visti subito', ha commentato Giuseppe Morici, presidente del cda di Bialetti. 'Siamo estremamente soddisfatti dei risultati del 2025 e di come e' iniziato il 2026, nonostante le evidenti incertezze sui mercati internazionali', ha continuato. Dal punto di vista geografico, in Europa la crescita si e' attestata al 12,5%, grazie anche alle vendite online, mentre negli Stati Uniti, nonostante le pressioni sui costi e i dazi, la politica di prezzo ha permesso di mantenere la marginalita' e garantire una crescita nei ricavi del 13%. Infine, in Cina, il Gruppo ha avviato una profonda revisione del modello distributivo, ponendo le basi per una crescita solida e sostenibile.

com-Mar.

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