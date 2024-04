Bei: Calvino, confronto in Ecofin su progetti civili-militari e linee credito

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Lussemburgo, 12 apr - In futuro, la Banca europea degli investimenti rinuncera' all'obbligo per i progetti a duplice uso (civile e militare) di ricavare piu' del 50% delle entrate previste da usi civili. E' questo l'obiettivo al quale sta lavorando la neopresidente Nadia Calvino, ex ministra delle finanze spagnole, che oggi si e' confrontata all'Ecofin con i ministri finanziari europei. Sul tavolo l'aggiornamento della definizione dei progetti a duplice uso e l'estensione delle linee di credito Bei alle pmi e alle startup innovative nel settore della sicurezza e della difesa. Tale aggiornamento e' fondamentale per far leva sul potenziale finanziario Bei nel catalizzare investimenti privati grazie all'effetto leva del capitale pubblico allo scopo di finanziare progetti per la difesa mantenendo la tripla A. Attualmente la Bei non puo' che finanziare progetti a 'uso duplice' (per esempio infrastrutture di trasporto e droni). Proposte concrete della Bei saranno discusse nelle prossime settimane. La Bei sintetizza cosi' lavoro e obiettivo: 'Adattera' la propria politica di prestiti al settore della sicurezza e della difesa, salvaguardando al contempo la propria capacita' di finanziamento'.

Antonio Pollio Salimbeni - Aps

