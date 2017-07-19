Bce: Stournaras, risposta su tassi dipendera' da durata shock energia

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 06 apr - "Gli sviluppi geopolitici recenti e le fluttuazioni dei prezzi dell'energia hanno reso piu' difficile prevedere l'andamento dell'inflazione e dell'attivita' economica. In un simile contesto, il Consiglio direttivo Bce valutera' se prezzi dell'energia piu' elevati rischiano di riversarsi in un'inflazione ampia e persistente. L'adeguata risposta di politica monetaria dipendera' dalla natura, dall'entita' e dalla persistenza dello shock". E' quanto ha detto il governatore della banca di Grecia, Yannis Stournaras, presentando ad Atene il bilancio 2025 dell'istituto.

"Se le pressioni sui costi energetici dovessero rivelarsi di breve durata, lo shock puo' essere ignorato. Ma se dovessero risultare piu' forti e persistenti, influenzando le aspettative di inflazione a medio termine e l'andamento dei salari, ci si puo' attendere un orientamento di politica monetaria piu' restrittivo". "Allo stesso tempo - ha aggiunto il governatore - la risposta fiscale sara' importante: misure mirate e temporanee possono contribuire ad attenuare gli effetti dello shock, mentre misure generalizzate e permanenti possono aumentare la domanda e ostacolare la politica monetaria. In questo contesto, ci si attende che la Bce mantenga il suo approccio basato sui dati, riunione per riunione, restando pronta, se necessario, ad adeguare il proprio orientamento".

Cop.

Gli ultimi video Radiocor

(RADIOCOR) 06-04-26 17:26:33 (0330)ENE 5 NNNN