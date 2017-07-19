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            Bce: Nagel, a luglio tutte opzioni sul tavolo, pronti a nuovo rialzo se necessario

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 12 giu - La Bce rimane fedele all'approccio di prendere decisioni sulla base dei dati e di meeting in meeting e in vista della prossima riunione di luglio mantiene aperte tutte le opzioni ma e' pronta ad agire nuovamente sui tassi se necessario. E' quanto ha affermato oggi il presidente della Bundesbank Joachim Nagel all'indomani della decisione del consiglio direttivo della Bce di annunciare il primo rialzo del costo del denaro dal settembre 2023. "Il Consiglio direttivo si riunira' per la prossima riunione di politica monetaria a luglio - ha spiegato Nagel in una dichiarazione -. Manteniamo aperte tutte le opzioni e siamo pronti a reagire ancora una volta, qualora fosse necessario". Il rialzo al 2,25% del tasso sui depositi deciso ieri - ha spiegato - era necessario poiche' l'inflazione si sta ormai diffondendo oltre il comparto energetico e sta iniziando a influenzare i prezzi di altri beni e servizi. "Lo shock dell'offerta provocato dalla guerra in Medio Oriente si sta rivelando forte e persistente. Per questo non possiamo semplicemente guardare oltre". "Il Consiglio direttivo ha dimostrato determinazione - ha concluso Nagel -. Questo contribuisce a impedire che le aspettative di inflazione si disancorino".

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            (RADIOCOR) 12-06-26 10:24:49 (0235) 5 NNNN

              


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