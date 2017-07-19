Bce: Kocher, a fronte incertezza valutare mosse su tassi in entrambe direzioni (Wsj)

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 02 mar - La Bce dovrebbe essere pronta ad agire rapidamente sui tassi in entrambe le direzioni qualora si materializzassero alcune delle potenziali minacce per l'economia dell'area euro derivanti dal recente aumento dell'incertezza. E' quanto ha detto in una intervista al Wsj il governatore della banca centrale austriaca Martin Kocher. La Bce e' ferma dallo scorso giugno dopo aver portato i tassi al 2% e a piu' riprese la presidente Christine Lagarde ha definito la politica monetaria dell'istituto come "in una buona posizione". Il nuovo aumento dell'incertezza dall'inizio dell'anno, e ancor piu' negli ultimi giorni, rende tuttavia ora possibile sia un ulteriore taglio dei tassi che un rialzo. "Quando si e' alla fine, o molto vicini alla fine, del ciclo di allentamento che abbiamo seguito, e' sempre difficile dire cosa succedera' dopo - ha detto Kocher -. In periodi caratterizzati da livelli molto elevati di incertezza e' importante trovarsi in una posizione che consenta di agire rapidamente". Riguardo agli sviluppi bellici degli ultimi giorni, Kocher ha detto che "a questo stadio e' decisamente troppo presto per quantificare un impatto concreto degli eventi in corso su inflazione o crescita nell'area euro". Preoccupa in particolare la possibile interruzione del traffico attraverso lo Stretto di Hormuz che sta gia' facendo schizzare i prezzi dell'energia mentre l'aumento delle tensioni potrebbe allo stesso tempo frenare l'attivita' economica. La politica monetaria - ha sottolineato il governatore - dovrebbe tuttavia reagire agli sviluppi effettivi e non alle sole possibilita'. "C'e' un alto valore opzionale nell'essere in grado di agire solo se alcuni dei rischi legati all'incertezza si dovessero materializzare. Anticipare esiti incerti con decisioni di politica monetaria e' complesso e forse pericoloso".

