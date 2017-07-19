Bce: Elderson, dipendenza da petrolio pone rischi per stabilita' prezzi -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 07 apr - La transizione energetica verso le rinnovabili - spiega Elderson - puo' ridurre significativamente i prezzi e la volatilita': in Spagna, l'espansione di eolico e solare ha abbassato i prezzi all'ingrosso dell'elettricita' di circa il 40% rispetto a uno scenario con livelli del 2019. Secondo la Commissione europea, saranno necessari investimenti per circa 660 miliardi di euro l'anno tra il 2026 e il 2030, ma questi - sottolinea - sostituirebbero una spesa gia' oggi molto elevata, pari a quasi 400 miliardi di euro annui per le importazioni di combustibili fossili. Una volta realizzate le infrastrutture, infatti, il costo marginale delle rinnovabili e' molto piu' basso. Analisi del Regno Unito indicano che ogni euro investito in energia sostenibile genera benefici superiori ai costi, con un rapporto tra 2,2 e 4,1 volte. Per questo, la decarbonizzazione e' considerata un pilastro della strategia economica europea. La transizione richiede investimenti iniziali elevati, mercati dei capitali efficienti e politiche prevedibili, oltre al mantenimento di strumenti come l'Emissions Trading System. "In questo contesto - conclude Elderson - il punto non e' piu' se l'Europa possa permettersi la transizione energetica, ma se possa permettersi di non farla".

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