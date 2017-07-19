Bayer: da Garbagnate otto miliardi di aspirine l'anno, uno per ogni abitante mondo

70% vanno in Cina(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Garbagnate Milanese (Milano), 11 mag - Otto miliardi di compresse di aspirina prodotte solo nel 2025, idealmente quante gli abitante dell'intero pianeta, distribuite in 130 Paesi per una stima di 33 milioni di pazienti. Sono i numeri dello stabilimento Bayer di Garbagnate Milanese che festeggia i suoi 80 anni. "Un'eccellenza internazionale, riconosciuta anche dall'World Economic Forum che lo ha inserito tra i migliori impianti manifatturieri a livello mondiale, all'avanguardia proprio per la sua tecnologia", ha sottolineato l'ad Arianna Gregis, nel corso dell'evento organizzato da Farmindustria presso il sito Bayer HealthCare Manufacturing. Compresse prodotte a Milano, insieme ad antibiotici e anticoagulanti orali, e che per il 70% sono destinate al mercato cinese, a conferma del ruolo della Lombardia nell'export farmaceutico. Nello stabilimento di Garbagnate Milanese Bayer ha investito 120mln negli ultimi otto anni, in "una storia di lungo termine che guarda al futuro - ha detto Gregis -. Dal 1946 quando abbiamo iniziato a produrre qui in Italia a Garbagnate, non ci siamo mai fermati neanche nei momenti piu' bui durante il Covid.

Abbiamo sempre guardato a come integrare l'innovazione e ora anche l'intelligenza artificiale per portare soluzione concrete. Nel nostro dna, abbiamo una spinta verso il futuro, e pensiamo che il comparto della life scienze sia cruciale per il Paese, una colonna portante, se pure ha delle crepe".

Ma, ha aggiunto, investimenti ci saranno ancora "perche' penso che abbiamo nelle nostre mani parte della soluzione.

Dobbiamo collaborare come istituzioni, con Universita' e startup per far si' che il sistema Paese si attivi per renderlo un settore sempre piu' importante e centrale".

ami

(RADIOCOR) 11-05-26 17:10:15 (0483) 5 NNNN