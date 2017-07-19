Basilicata: Vulture Citta' Italiana del Vino inaugurazione il 1 maggio

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 22 mar - 'Quando un riconoscimento come Vulture Citta' Italiana del Vino 2026-2027 prende forma concreta, non riguarda solo un territorio ma diventa un'opportunita' per tutta la Basilicata, per il suo sistema produttivo, per il turismo e per la sua identita''. E' quanto dichiara l'Assessore regionale alle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali della basilicata, Carmine Cicala, in merito all'avvio operativo del progetto che vedra' la sua inaugurazione ufficiale il prossimo 1 maggio 2026. Su indirizzo del Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, e' stato disposto il trasferimento di una prima tranche di risorse pari a 70.000 euro al Comune capofila di Ripacandida, per consentire l'avvio delle attivita' organizzative e la realizzazione dell'evento di lancio.

com-Dca.

Gli ultimi video Radiocor

(RADIOCOR) 22-03-26 13:35:27 (0212)FOOD 5 NNNN