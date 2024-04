Basilicata: Salvini, investiti 3 mld su strade e 10 mld su ferrovie

'Domenica centro destra sara' riconfermato' (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Potenza, 19 apr - "Sono orgoglioso di quello che la Lega e il centrodestra hanno fatto in questi cinque anni in Basilicata, io di mio in questo anno e mezzo come Ministro dei Trasporti sto investendo come non mai per sistemare le strade, l'autostrada e le ferrovie in Basilicata, 3 miliardi solo sulla rete stradale e 10 miliardi sulla rete ferroviaria, la Tito Brienza, la Matera Ferrandina, la ferrovia che collega Potenza con il resto delle regioni del Sud. C'e' tanto da fare, pero' sono contento, quindi io penso che domenica tanti Lucani voteranno e immagino che il centro-destra verra' confermato e ci sara' un ottimo risultato della Lega". Cosi' il vice presidente del Consiglio e ministro delle infrastrutture Matteo Salvini parlando a Potenza a margine del comizio del centro destra a sostegno del presidente Vito Bardi.

