Basilicata: riconosciuto distretto del cibo Alto Basento-Val Camastra

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 24 mag - 'Il riconoscimento del Distretto del Cibo Alto Basento - Val Camastra rappresenta un passaggio importante perche' rafforza una visione di sviluppo capace di mettere insieme agricoltura, identita' territoriali, imprese e comunita' locali. E' un percorso che riguarda l'intera Basilicata, perche' investire nelle aree interne significa rafforzare coesione, lavoro e qualita' dei territori'. Lo dichiara l'assessore regionale alle Politiche agricole, alimentari e forestali, Carmine Cicala, commentando il riconoscimento ufficiale del 'Distretto del Cibo Alto Basento - Val Camastra' da parte della Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali della Regione Basilicata.

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