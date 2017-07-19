Basilicata: Regione guida il progetto 'SI FA' da oltre 30 milioni di euro

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 19 apr - La Regione Basilicata assume un ruolo diretto nella realizzazione del progetto 'SI FA - Societa' energia: il Futuro della Basilicata', entrando nel partenariato come soggetto proponente, soggetto attuatore e stazione appaltante.

L'intervento, finanziato interamente dal Dipartimento per le Politiche di Coesione nell'ambito degli ecosistemi dell'innovazione al Sud, consentira' la riqualificazione dell'ex zuccherificio di Policoro (MT) e la sua trasformazione in un centro di ricerca e innovazione dedicato al tema della poverta' energetica. Un investimento complessivo di oltre 30 milioni di euro destinato a rigenerare un sito industriale strategico e a rafforzare il posizionamento della Basilicata nei processi di innovazione e sviluppo sostenibile.

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