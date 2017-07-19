Basilicata: Regione guida il progetto 'SI FA' da oltre 30 milioni di euro -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 19 apr - 'Assumiamo il ruolo di soggetto attuatore e di stazione appaltante - dichiara l'assessore alla Salute e Politiche per la Persona e Pnrr, Cosimo Latronico - per garantire una gestione efficace e una governance istituzionale solida dell'intervento. Il progetto ha un valore rilevante perche' si colloca nel quadro degli ecosistemi dell'innovazione. Parliamo di risorse significative che ci permettono di intervenire su un'area dismessa e restituirla al territorio con una nuova funzione.

Con la valorizzazione dell'ex zuccherificio di Policoro - ha aggiunto - realizziamo un centro dedicato all'innovazione nel campo della poverta' energetica, un ambito strategico sia sul piano sociale che su quello economico. Ringrazio il Centro Ricerche Trisaia - ENEA e il Consorzio TRAIN per il lavoro svolto nella predisposizione e candidatura del progetto, che ha superato le valutazioni dell'Agenzia per il Sud e del Dipartimento per le Politiche di Coesione. E' un risultato importante - ha concluso Latronico - che il Governo Bardi ha saputo cogliere, confermando la capacita' della Regione di intercettare investimenti strategici e tradurli in opportunita' concrete per il territorio'.

com-Dca.

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