Basilicata: rafforzate le politiche per infanzia e diritto allo studio -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 21 mar - 'Con questi interventi - ha dichiarato l'assessore alle Attivita' produttive, Lavoro, Formazione e Sport, Francesco Cupparo - la Regione Basilicata continua a investire in modo concreto sulle politiche educative e sul sostegno alle famiglie.

Garantire servizi per la prima infanzia diffusi sul territorio e sostenere il diritto allo studio significa creare le condizioni per una societa' piu' equa e offrire ai nostri giovani maggiori opportunita' di crescita e di formazione. Si tratta di misure che mobilitano risorse importanti della programmazione europea e nazionale e che confermano l'impegno della Regione nel rafforzare il sistema dei servizi educativi e nel sostenere il percorso scolastico degli studenti lucani'.

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