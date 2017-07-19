Basilicata: presentata la nuova architettura della medicina territoriale -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 24 mag - L'assessore alla Salute, Cosimo Latronico, ha rimarcato che il piano nasce dall'esigenza post-Covid di ripensare la medicina di prossimita': 'Noi non desertifichiamo, ma riqualifichiamo, non indeboliamo ma fortifichiamo'. Il nuovo modello prevede l'attivazione di 19 Case della Comunita', articolate in strutture 'hub' e 'spoke', dove opereranno in modo integrato medici di famiglia, pediatri, infermieri di famiglia e comunita' ed altri specialisti per realizzare l'integrazione sanitaria e sociale. 'L'obiettivo finale e' dare risposte sanitarie piu' veloci e permettere agli ospedali di concentrarsi sulle acuzie', ha evidenziato l'assessore, ricordando l'investimento sul personale: negli ultimi anni sono state reclutate quasi 800 unita', a cui si aggiungera' la formazione di 500 nuovi infermieri di famiglia e comunita' e l'assunzione di 263 unita'. Novita' importanti anche per la continuita' assistenziale con il ruolo unico della medicina generale che dovrebbe favorire la stabilizzazione dei medici di una parte dei medici di guardia medica.

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