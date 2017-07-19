Basilicata: piano sanitario frutto di confronti e aperto al dialogo -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 28 mar - L'elaborazione del Piano e' stata accompagnata da un confronto articolato, con il coinvolgimento di numerosi soggetti istituzionali e del sistema sanitario e sociale regionale, oltre 200 contributi, che hanno contribuito alla definizione dei contenuti. Il Piano si articola in cinque ambiti strategici: prevenzione e promozione della salute; accesso ai servizi e rafforzamento dell'assistenza territoriale; qualita' ed efficienza delle prestazioni; innovazione e sviluppo delle eccellenze; governance e sistemi informativi. Tra le priorita': potenziamento della prevenzione, sviluppo della telemedicina, rafforzamento della sanita' territoriale e riduzione delle disuguaglianze nell'accesso alle cure.

L'attuazione e' affidata alle Aziende del Servizio sanitario regionale, attraverso strumenti programmatori coerenti con gli indirizzi regionali e un sistema strutturato di monitoraggio per la verifica degli obiettivi.

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