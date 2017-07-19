Basilicata: oltre 9 milioni di euro per le imprese locali

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 15 mar - La Giunta regionale della Basilicata, su proposta dell'assessore allo Sviluppo Economico Francesco Cupparo, ha approvato una deliberazione che mette a disposizione oltre 9 milioni di euro aggiuntivi per rafforzare il sostegno alle imprese artigiane, alle imprese costituende e alle imprese costituite da 0 a 24 mesi, confermando l'impegno della Regione Basilicata a investire in modo concreto nei settori piu' dinamici del tessuto produttivo lucano. Le nuove risorse consentono di incrementare la dotazione finanziaria di tre Avvisi Pubblici dedicati al sostegno dell'imprenditoria - 'Aiuti alle imprese costituende', 'Aiuti alle imprese costituite' e 'Incentivi alle imprese artigiane' - portando l'investimento complessivo della Regione da 21 milioni a 30,5 milioni di euro.

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