Basilicata: oltre 9 milioni di euro per le imprese locali -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 15 mar - L'incremento delle risorse e' stato deciso a seguito dell'elevato numero di candidature telematiche presentate nei giorni di apertura degli sportelli, con l'obiettivo di ampliare la platea delle imprese beneficiarie e sostenere sia la nascita di nuove iniziative imprenditoriali sia il consolidamento di quelle gia' attive. Nel dettaglio, per l'Avviso Pubblico 'Aiuti alle imprese costituende' sono state destinate ulteriori risorse per circa 3,2 milioni di euro, portando la dotazione finanziaria da 7 milioni a circa 10,2 milioni di euro; per l'Avviso 'Aiuti alle imprese costituite', rivolto alle imprese costituite da 0 a 24 mesi, lo stanziamento e' stato incrementato di circa 3,2 milioni di euro, passando da 8 milioni a circa 11,2 milioni di euro; per l'Avviso 'Incentivi alle imprese artigiane' sono stati aggiunti circa 3,2 milioni di euro, con una dotazione complessiva che sale da 6 milioni a circa 9,2 milioni di euro.

com-Dca.

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