Basilicata: oltre 5 mln di fondi per le infrastrutture culturali -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 21 mar - Il programma prevede contributi fino a 250 mila euro per ciascun progetto, con copertura fino al 100 per cento delle spese ammissibili, destinati ai Comuni e alle Province della Basilicata proprietari o titolari della disponibilita' degli immobili pubblici oggetto degli interventi. Gli interventi finanziabili riguardano opere di riqualificazione e adeguamento infrastrutturale degli spazi culturali, miglioramento dell'accessibilita' e della fruibilita', allestimento e funzionalizzazione degli ambienti, introduzione di tecnologie digitali e innovative e acquisizione di attrezzature specialistiche per la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale.

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