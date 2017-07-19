Basilicata: ok target Pnrr grandi apparecchiature sanitarie in ospedali lucani

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 26 apr - Con l'approvazione in giunta, la Regione Basilicata certifica il raggiungimento del target del Pnrr relativo alla messa in esercizio delle grandi apparecchiature sanitarie, previsto nell'ambito della Missione 6 Salute. In particolare, viene attestata l'operativita' delle ultime quattro apparecchiature installate dall'ASP di Potenza - tra cui ortopantomografi 3D e una TAC a 128 strati - per le quali sono state completate tutte le verifiche tecniche, autorizzative e documentali, compresa la trasmissione dei dati sulla piattaforma nazionale di monitoraggio. L'intervento complessivo e' stato realizzato con un finanziamento di oltre 13 milioni di euro, destinato al rinnovo del parco tecnologico delle aziende del Servizio sanitario regionale.

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