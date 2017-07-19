Basilicata: ok giunta a due provvedimenti per potenziare ciclo rifiuti

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 10 mag - La giunta regionale della Basilicata, su proposta dell'assessore all'Ambiente e Transizione energetica Laura Mongiello, ha approvato due importanti provvedimenti in materia ambientale finalizzati al potenziamento del ciclo dei rifiuti, all'innovazione dei sistemi di raccolta differenziata e all'ammodernamento dell'impiantistica regionale. Il primo provvedimento riguarda l'approvazione dell'Avviso Pubblico 'Smart bins', finanziato nell'ambito del PR FESR FSE+ Basilicata 2021-2027, Priorita' 3 'Basilicata green', con una dotazione complessiva di 3,5 milioni di euro destinata ai Comuni lucani per il potenziamento e l'innovazione della raccolta differenziata urbana. Il secondo provvedimento approva invece un pacchetto di interventi infrastrutturali finanziati attraverso il Fondo Sviluppo e Coesione 2021-2027, per un valore complessivo di 17,4 milioni di euro, destinati al completamento e all'adeguamento degli impianti di gestione dei rifiuti e agli interventi di recupero ambientale in diversi Comuni della Basilicata.

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