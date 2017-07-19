Basilicata: ok giunta a due provvedimenti per potenziare ciclo rifiuti -2-
(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 10 mag - 'Con queste delibere - dichiara l'assessore all'Ambiente Laura Mongiello - la Regione Basilicata compie un ulteriore passo avanti nella costruzione di un sistema moderno, efficiente e sostenibile di gestione dei rifiuti. Investiamo contemporaneamente sull'innovazione tecnologica nei Comuni e sul rafforzamento dell'impiantistica regionale, seguendo una visione integrata che mette al centro l'economia circolare, la tutela ambientale e la qualita' dei servizi ai cittadini'.
L'Avviso 'Smart bins' punta a sostenere i Comuni nell'introduzione di sistemi intelligenti di raccolta differenziata, favorendo l'applicazione della tariffazione puntuale e del principio europeo 'chi inquina paga', con l'obiettivo di migliorare la logistica del servizio e incrementare le percentuali di recupero dei materiali'.
com-Dca.
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