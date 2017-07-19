Basilicata: nel Metapontino la piu' grande tartufaia controllata d'Europa

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 02 mag - 'Quando la gestione del patrimonio forestale diventa attiva e programmata, produce effetti che riguardano ambiente, economia e comunita' locali. E' su questo equilibrio che stiamo lavorando per la Basilicata'. Lo dichiara l'Assessore alle Politiche agricole, alimentari e forestali, Carmine Cicala, in merito al riconoscimento della tartufaia controllata nella pineta jonica del Metapontino, che interessa circa 143 ettari di terreni boscati nei territori di Pisticci e Scanzano Jonico. Si tratta, per estensione, della piu' grande tartufaia controllata a livello europeo e rappresenta un passaggio concreto verso una gestione forestale capace di coniugare tutela ambientale e valorizzazione produttiva. Il progetto, sviluppato da Alsia in collaborazione con le strutture regionali e il sistema associativo, si inserisce nel percorso del Programma Forestale Regionale in via di definizione e contribuisce a rafforzare una filiera, quella del tartufo, che sta assumendo un ruolo sempre piu' strategico.

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