Basilicata: nel Metapontino la piu' grande tartufaia controllata d'Europa -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 02 mag - 'Non e' un intervento isolato - prosegue Cicala - ma parte di una visione piu' ampia che punta a qualificare l'offerta regionale e a costruire nuove opportunita' di posizionamento anche nei mercati di alto valore'. In questo quadro si inseriscono anche le iniziative di promozione e valorizzazione del tartufo lucano, a partire dal percorso avviato con l'asta del tartufo bianco pregiato della Basilicata, che ha gia' consentito di attivare relazioni e interlocuzioni di livello internazionale.

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(RADIOCOR) 02-05-26 14:59:02 (0257)FOOD,PA 5 NNNN