Basilicata: lavori per 32 milioni di euro sulla Basentana

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 14 giu - Prosegue il percorso di ammodernamento della strada statale 407 'Basentana' con la consegna dei lavori per l'allargamento della piattaforma stradale nel tratto compreso tra il km 52,400 e il km 64,400, nel territorio comunale di Ferrandina.

L'intervento, per un investimento complessivo di 32 milioni di euro, rappresenta un ulteriore tassello del programma di miglioramento della sicurezza e della percorribilita' dell'infrastruttura. Il progetto, fa sapere Anas, riguarda un tratto di circa 12 chilometri e prevede l'adeguamento delle due carreggiate attraverso la realizzazione di banchine laterali, l'installazione di nuove barriere di sicurezza, interventi per la regimentazione delle acque e la regolamentazione di alcuni accessi. In questa fase sono in corso le attivita' tecnico-amministrative preliminari, mentre l'avvio delle lavorazioni sulla sede stradale e' programmato a partire dal mese di settembre, scelta che consentira' di evitare interferenze con i maggiori flussi di traffico della stagione estiva.

com-Dca.

Gli ultimi video Radiocor

(RADIOCOR) 14-06-26 13:48:47 (0258)PA,INF 5 NNNN