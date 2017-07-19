Basilicata: interventi a favore delle persone sorde o con ipoacusie

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 12 apr - Rafforzare l'inclusione e garantire pari accesso ai servizi: e' questo l'obiettivo del nuovo programma di interventi approvato dalla Regione Basilicata a favore delle persone sorde e con ipoacusia, finanziato con le risorse del Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilita' per l'annualita' 2025, per un valore di oltre 130.000 euro. Il provvedimento approvato si somma ai precedenti fondi stanziati dal Ministero per la disabilita', per una cifra complessiva di 260.638 euro. Questo programma di interventi e' il frutto di un percorso di coinvolgimento e coprogrammazione tra Regione Basilicata e associazioni maggiormente rappresentative dei beneficiari; rappresenta un insieme integrato di azioni che puntano a migliorare concretamente la qualita' della vita, intervenendo sia sul piano delle competenze sia su quello dei servizi e delle tecnologie.

com-Dca.

Gli ultimi video Radiocor

(RADIOCOR) 12-04-26 15:08:13 (0370)SAN,PA 5 NNNN