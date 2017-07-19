Basilicata: fondi ai Comuni per la fornitura di libri di testo

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 01 mar - La Regione Basilicata ha ripartito tra i Comuni le risorse destinate alla fornitura dei libri di testo per l'anno scolastico 2025/2026. I fondi sono rivolti agli studenti delle famiglie con maggiori difficolta' economiche che frequentano le scuole dell'obbligo e gli ultimi tre anni delle scuole superiori. A darne notizia e' l'assessore allo Sviluppo Economico, Francesco Cupparo, che sottolinea l'importanza di un intervento concreto a sostegno del diritto allo studio.

Complessivamente sono pervenute 131 richieste, per un importo totale di circa 2,21 milioni di euro, comprensivi sia del sostegno agli studenti lucani sia degli interventi specifici a favore degli studenti con dislessia. Tutte le istanze sono state ammesse a contributo, in considerazione del valore sociale della misura e delle difficolta' finanziarie dei Comuni.

