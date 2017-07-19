Basilicata: firmato primo accordo di programma su viabilita' delle aree interne -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 22 mar - 'Questo accordo segna un cambio di passo nell'affrontare il tema della mobilita' nelle aree interne. Intendiamo proporre un metodo che metta da parte l'azione frammentaria o emergenziale, ma e adotti una visione integrata, costruita insieme ai territori, che mette al centro le esigenze di mobilita' dei cittadini.

E' un investimento sulla qualita' della vita delle comunita' locali e sulla loro capacita' di restare competitive, superando isolamento e fragilita' strutturali'. Cosi' il vicepresidente e assessore regionale alle Infrastrutture, Pasquale Pepe, a margine della sottoscrizione dell'intesa con i sindaci di Irsina (capofila), Calciano, Ferrandina, Garaguso, Grassano, Pomarico, Salandra e Tricarico, e con il presidente della Provincia di Matera, Francesco Mancini.

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