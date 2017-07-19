Basilicata: consegnati 88 certificati del bando Agriturismo

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 10 mag - 'Investire nell'agriturismo significa rafforzare un modello di sviluppo che tiene insieme agricoltura, ospitalita', paesaggio e comunita' locali. Con la consegna degli 88 certificati del bando Agriturismo trasformiamo la programmazione in opportunita' concrete per le imprese agricole e per l'intera Basilicata'. Lo dichiara l'Assessore alle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali della Regione Basilicata, Carmine Cicala, in occasione della consegna dei certificati relativi al bando 'Agriturismo', finanziato nell'ambito del CSR Basilicata 2023-2027. La misura attiva circa 14 milioni di euro di contributi pubblici e genera un volume complessivo di investimenti che supera i 28 milioni di euro, interessando l'intero territorio regionale. Gli interventi consentiranno il completamento di strutture agrituristiche esistenti, l'ammodernamento di attivita' gia' operative e l'avvio di nuove iniziative imprenditoriali legate al turismo rurale.

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(RADIOCOR) 10-05-26 11:10:32 (0168)FOOD,PA 5 NNNN