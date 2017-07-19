Basilicata: completata la digitalizzazione dei Dea di Potenza e di Matera

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 15 mar - Ospedali piu' moderni, sistemi informativi integrati e maggiore sicurezza nella gestione dei dati clinici. Con una delibera approvata dalla giunta regionale, la Regione Basilicata certifica il completamento degli interventi di digitalizzazione dei Dipartimenti di emergenza e accettazione (Dea) di Potenza e Matera, realizzati nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - Missione 6 Salute. Il provvedimento recepisce le certificazioni relative alla digitalizzazione dei Dea di I e II livello e attesta il raggiungimento del target PNRR dedicato all'ammodernamento del parco tecnologico e digitale degli ospedali. Gli interventi hanno interessato il Dea di II livello dell'Azienda ospedaliera regionale San Carlo di Potenza e il Dea di I livello dell'Azienda Sanitaria Locale di Matera.

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