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            Basilicata: completata la digitalizzazione dei Dea di Potenza e di Matera -2-

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 15 mar - Le due aziende hanno completato le procedure di gara, le forniture tecnologiche e i collaudi previsti, ottenendo la certificazione internazionale HIMSS secondo il modello Emram, che misura il livello di maturita' digitale delle strutture ospedaliere, raggiungendo il livello 2, con attivita' ancora in essere che potrebbero consentire il raggiungimento del livello 3 nei prossimi mesi. In particolare, sono stati attivati sistemi digitali per l'integrazione dei dati sanitari provenienti da piattaforme diverse, l'accesso elettronico alle informazioni cliniche da parte dei professionisti sanitari e strumenti di supporto decisionale per migliorare la sicurezza delle cure e ridurre il rischio di errori.

            com-Dca.

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            (RADIOCOR) 15-03-26 12:17:21 (0207)SAN,PA 5 NNNN

              


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