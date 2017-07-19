Basilicata: circa 4 mln per ridurre liste d'attesa specialistica ambulatoriale

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 15 mar - Ammontano a quasi 4 milioni di euro le risorse destinate dalla Regione Basilicata al contenimento delle liste d'attesa per la specialistica ambulatoriale delle Aziende sanitarie e ospedaliere del SSR per il 2026. La Giunta regionale ha approvato i Piani attuativi aziendali che consentiranno di potenziare l'offerta di visite ed esami specialistici e migliorare l'accesso alle cure per i cittadini lucani. Ne ha dato notizia l'assessore alla Salute, Politiche per la Persona e PNRR, Cosimo Latronico. I Piani individuano le prestazioni di specialistica ambulatoriale da potenziare entro il 31 dicembre 2026, sulla base dell'analisi dei fabbisogni assistenziali, dei volumi di attivita' e dei tempi di attesa registrati nelle diverse strutture sanitarie regionali.

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