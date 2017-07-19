Basilicata: circa 4 mln per ridurre liste d'attesa specialistica ambulatoriale -2-
(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 15 mar - 'Il provvedimento - commenta Latronico: - consente alle aziende sanitarie regionali di incrementare l'offerta di visite ed esami specialistici attraverso il ricorso alle prestazioni aggiuntive del personale sanitario, con l'obiettivo di ridurre i tempi di attesa e garantire il rispetto delle classi di priorita' previste dal sistema nazionale di gestione delle liste. Con questa delibera rafforziamo in modo concreto le azioni per il contenimento delle liste d'attesa.
L'approvazione dei Piani attuativi aziendali permette di programmare in maniera mirata l'incremento delle prestazioni ambulatoriali, secondo gli indirizzi del Piano Nazionale di Governo delle Liste di Attesa (PNGLA), utilizzando risorse dedicate per garantire ai cittadini tempi di accesso piu' rapidi e coerenti con le classi di priorita''.
com-Dca.
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