Dati
    Pagine
      Documenti
        Notizie
          Glossario
            EN
             
            Notizie Radiocor

            Basilicata: circa 4 mln per ridurre liste d'attesa specialistica ambulatoriale -2-

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 15 mar - 'Il provvedimento - commenta Latronico: - consente alle aziende sanitarie regionali di incrementare l'offerta di visite ed esami specialistici attraverso il ricorso alle prestazioni aggiuntive del personale sanitario, con l'obiettivo di ridurre i tempi di attesa e garantire il rispetto delle classi di priorita' previste dal sistema nazionale di gestione delle liste. Con questa delibera rafforziamo in modo concreto le azioni per il contenimento delle liste d'attesa.

            L'approvazione dei Piani attuativi aziendali permette di programmare in maniera mirata l'incremento delle prestazioni ambulatoriali, secondo gli indirizzi del Piano Nazionale di Governo delle Liste di Attesa (PNGLA), utilizzando risorse dedicate per garantire ai cittadini tempi di accesso piu' rapidi e coerenti con le classi di priorita''.

            com-Dca.

            Gli ultimi video Radiocor

            (RADIOCOR) 15-03-26 14:32:40 (0298)SAN,PA 5 NNNN

              


            Tag


            Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.

            Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.


            Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.