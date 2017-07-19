Basilicata: 37,7 milioni ai Comuni per rafforzare aree produttive e mercatali -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 15 mar - L'avviso consente ai Comuni di presentare progetti per la realizzazione di nuove aree per insediamenti produttivi oppure per l'ampliamento, il completamento e la riqualificazione di quelle esistenti, comprese le aree mercatali previste dagli strumenti urbanistici comunali, che rappresentano un presidio economico fondamentale per molte comunita' locali. Il sostegno regionale potra' arrivare fino al 100% dei costi ammissibili, con contributi fino a 1 milione di euro per ciascun progetto, mentre l'importo minimo degli interventi candidabili e' pari a 100 mila euro. 'Abbiamo voluto prevedere contributi significativi fino a un milione di euro per intervento - ha aggiunto Cupparo - per consentire ai Comuni di realizzare opere concrete e immediatamente utili allo sviluppo dei territori. L'obiettivo e' rendere le aree produttive lucane piu' moderne, sostenibili e competitive, migliorando i servizi alle imprese e favorendo nuovi investimenti'.

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