Basilicata: 17 Comuni lucani in corsa per la Capitale italiana del Libro 2027

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 12 apr - 'Terre libere.

Antologia di un popolo che resiste con la lettura'. E' questo il titolo del dossier con cui 17 Comuni lucani si candidano al titolo di Capitale italiana del Libro 2027. Con Palazzo San Gervasio come Comune capofila, i centri lucani hanno deciso di puntare sul libro come strumento di coesione sociale e territoriale. Il progetto unisce per la prima volta le energie e la storia dell'Unione dei Comuni dell'Alto Bradano (Acerenza, Banzi, Cancellara, Forenza, Genzano di Lucania, Palazzo San Gervasio, San Chirico Nuovo, Tolve) alla forza storica del Melfese con i Comuni di Melfi, Venosa, Lavello, Maschito, Montemilone, Ginestra e Oppido Lucano. A sancire l'eccezionalita' dell'operazione e' il sostegno pieno delle citta' di Potenza e Matera. Una candidatura corale che ridefinisce i confini territoriali attraverso le pagine del libro che 'cura, unisce e viaggia'.

com-Dca.

Gli ultimi video Radiocor

(RADIOCOR) 12-04-26 12:11:29 (0217)PA 5 NNNN