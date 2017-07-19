Bankitalia: con Salone Margherita e 5 ex Filiali riavvia iter vendite immobili -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 06 apr - Il processo di dismissione delle Filiali della Banca d'Italia prese il via con la prima riorganizzazione draconiana della rete (inizialmente c'erano 98 Filiali in Italia) avviata da Mario Draghi (Governatore tra il 2006 e il 2011) e con il successivo piano di ulteriore razionalizzazione varato dalla Banca nel 2015 (Governatore Visco). La Banca tento' da subito, con due advisor, un piano di vendite massiccio che si rivelo' tuttavia di difficile esecuzione anche per la situazione di crisi del debito sovrano che freno' il mercato immobiliare. La Banca, in ogni caso, si e' dimostrata un venditore paziente e dei 106 immobili iniziali (non solo edifici adibiti a Filiali ma anche appartamenti per il personale ed altri immobili non strumentali) e' riuscito a vendere i due terzi del totale. Da cedere restano una ventina di ex Filiali, alcune, come nel caso di Enna, chiuse nel lontano 2008 o nel 2009 (Asti e Imperia) mentre Novara e Varese sono a carico della Banca senza alcun utilizzo dal 2016. L'obiettivo con la nuova procedura, spiegano di Via Nazionale, e' di riuscire a completare l'iter entro la fine dell'anno almeno per le ex Filiali piu' datate. La Banca nel frattempo sta chiudendo Livorno e Brescia, altre due Filiali che passeranno presto sotto le 'cure' del Dipartimento immobili e appalti di via Nazionale.

Ggz.

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