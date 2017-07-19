Autotrasporto: Cgia, un'impresa su 5 rischia di chiudere con caro diesel -2

Dal 2015 al 2025 -22,2% aziende attive nel settore (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 18 apr - Al problema dell'aumento del costo del carburante si aggiungono anche la differenza temporale tra pagamenti e incassi e l'atteggiamento di molti committenti che invocano la clausola di fuel surcharge, che dovrebbe garantire l'adeguamento automatico delle tariffe quando il prezzo del gasolio oscilla oltre il 2% rispetto ai valori di riferimento. Eppure, denuncia la Cgia, oggi qualche committente nega l'adeguamento e qualcun altro lo riconosce solo parzialmente, scorporando arbitrariamente la quota corrispondente al taglio delle accise introdotte dal Governo. Le difficolta' del settore, pero' hanno radici lontane: negli ultimi 10 anni lo stock complessivo delle imprese attive di autotrasporto presenti in Italia e' diminuito di 19.241 unita'. Se nel 2015 erano 86.590, nel 2025 sono scese a 67.349 (-22,2%). A livello regionale, le situazioni piu' critiche si sono verificate in Valle d'Aosta (-34,1%), nelle Marche (-33,4%), nel Lazio (-32,5%), in Friuli Venezia Giulia (-30,5%) e in Sardegna (-30,2%). Per contro, l'unica regione che puo' contare su un saldo positivo e' il Trentino Alto Adige con il +12,1%.Sempre nel 2025, la realta' provinciale dove si registra il maggior numero di imprese del settore dell'autotrasporto e' Napoli con 3.984 attivita'. Seguono Milano con 3.102, Roma con 2.854, Torino con 2.153 e Salerno con 1.724. Imperia, infine, e' stata la realta' provinciale che tra il 2015 e il 2025 ha subito la contrazione piu' pesante pari al -40,2%. Seguono Roma con il -39,4% e Ancona con il -39,3%. Tra le 102 province monitorate in questa indagine, le uniche che nell'ultimo decennio hanno subito un incremento sono state Caserta con il +5,2%, Palermo (+12,9%) e Bolzano (+35,7%).

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(RADIOCOR) 18-04-26 12:40:34 (0296) 5 NNNN