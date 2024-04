Autonomia: Salvini, i tempi sul ddl sono rispettati

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 29 apr - 'Mi sembra che i tempi siano rispettati' per il ddl sull'autonomia differenziata. 'A differenza di qualche giornalista, a me interessa che venga approvata perche' e' un bene per l'Italia. Se viene approvata il 5 o il 20 giugno, a me cambia poco'. Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, a margine del sopralluogo tecnico presso la Caserma Montello a Milano in via Caracciolo, rispondendo a una domanda sul ddl, che oggi e' in discussione alla Camera. 'A me interessa che venga approvata - ha ribadito - arrivare a fine legislatura con il premier direttamente eletto dai cittadini, e se qualche parlamentare cambia idea si torna a casa e a votare, e l'autonomia'. Per l'autonomia, 'la Lega si impegna da 30 anni il che significa aiutare tutti a sprecare meno e a lavorare meglio abbiamo fatto un buon servizio al Paese'.

