Autonomia: Calderoli, avvio iter parlamentare intese e' opportunita' per tutti

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 12 mag - Iniziato oggi nelle commissioni Affari costituzionali di Camera e Senato il percorso degli schemi di intesa preliminare per l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia tra il Governo e le quattro Regioni che ne hanno fatto richiesta: Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto. Sono stati incardinati i testi delle richieste sulle funzioni per le materie Protezione civile, Previdenza complementare e integrativa, Professioni, Sanita'-coordinamento della finanza pubblica. 'Le odierne sedute di Camera e Senato confermano che il percorso dell'Autonomia non si e' arrestato ma che, al contrario, procede con costanza - ha dichiarato il Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie Roberto Calderoli - Superato l'esame delle Camere, che si esprimeranno con atti di indirizzo, verra' delineato lo schema di intesa definitiva che dovra' essere approvato dalle Regioni, dal Consiglio dei Ministri e dal Parlamento in via definitiva. Da parte del Governo si conferma l'impegno a voler portare a termine questo iter entro la conclusione della legislatura e personalmente resto convinto che l'Autonomia sia un'opportunita' per tutte le Regioni, da Nord a Sud. Confido che il dibattito possa mantenersi sul merito dei contenuti e ribadisco la mia piena disponibilita' al dialogo verso altre Regioni decise a raccogliere questa sfida di responsabilita', trasparenza e buona amministrazione', ha concluso Calderoli.

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