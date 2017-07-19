Automotive: Basilicata, servono misure straordinarie immediate

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 24 apr - La Basilicata, in stretta sintonia con le altre Regioni in cui hanno sede i principali poli produttivi della filiera automotive, ha chiesto misure straordinarie immediate, moratorie sui prestiti, ammortizzatori sociali, interventi strutturali quali la ricollocazione da parte delle aziende della produzione o delle attivita' di fornitura nel proprio Paese d'origine, dopo averle precedentemente delocalizzate all'estero, politiche energetiche e riconversione delle competenze dei lavoratori del comparto automotive. Si legge in una nota del dipartimento economico della Basilicata, diffusa al termine del tavolo delle regioni automotive, convocato questa mattina al Mimit dal ministro Urso, al quale ha partecipato l'Assessore Francesco Cupparo. Nell'incontro 'e' stata espressa unanime e forte preoccupazione per aumento dei costi energetici e delle materie prime; instabilita' geopolitica; rischio di perdita produttiva e occupazionale'.

com-fro

(RADIOCOR) 24-04-26 16:45:15 (0535) 5 NNNN