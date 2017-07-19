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            Automotive: Basilicata, servono misure straordinarie immediate -2-

            Cupparo: bene annuncio Stellantis nuovi modelli (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 24 apr - 'Per l'assessore Cupparo - riferisce la nota - in attesa della presentazione ufficiale e nel dettaglio del Piano Stellantis il 21 maggio, l'annuncio avvenuto ieri nell'incontro Stellantis-sindacati del quinto modello a Melfi con la nuova Jeep Compass, la DS8, a cui si aggiungeranno Ds7 e Lancia Gamma e' un segnale atteso di una ripresa che dobbiamo consolidare'. Il comunicato informa inoltre che 'il confronto con il Governo e con Stellantis proseguira'. La Regione Basilicata sta costruendo una pianificazione strategica che tenga insieme industria, lavoro, infrastrutture ed energia. Non un elenco di misure, ma una direzione condivisa. Solo con una visione condivisa tra istituzioni, imprese e lavoratori possiamo trasformare le sfide di oggi nelle opportunita' di domani.

            perche' Melfi resti un grande polo industriale e un motore di sviluppo per il Mezzogiorno e per l'intero Paese'.

            com-fro

            (RADIOCOR) 24-04-26 16:45:56 (0536) 5 NNNN

              
            Titoli citati nella notizia
            Nome Prezzo Ultimo Contratto Var % Ora Min oggi Max oggi Apertura
            Stellantis 6,837 -4,94 17.39.57 6,80 7,154 7,097


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