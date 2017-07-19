Automotive: Aniasa, mobilita' a noleggio +11%, flotte catalizzano 34% immatricolazioni

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 10 mag - Il settore del noleggio veicoli continua a crescere, conferma un ruolo strategico nel sistema automotive e a supporto della mobilita' cittadina, turistica e aziendale del Paese, con oltre un terzo (34%) delle immatricolazioni nazionali. E' quanto emerge da un report di Aniasa, l'associazione che all'interno di Confindustria rappresenta il settore dei servizi di mobilita', secondo cui, in un mercato dell'auto stagnante, il settore del noleggio veicoli ha proseguito nel 2025 la graduale crescita, raggiungendo un giro d'affari di 17 miliardi di euro e una flotta di 1,5 milioni di veicoli e registrando 526.500 immatricolazioni (+11% rispetto al 2024).

Secondo lo studio, noleggio a breve termine e' cresciuto, ma a velocita' variabile. Sono aumentati fatturato (1,6 miliardi, +6,4%), noleggi (quasi 5 milioni) e immatricolazioni (+8,4%), mentre sono rimasti stabili i giorni di noleggio (38 milioni) e si sono ridotte durata media dei noleggi (-3%) e flotta (-2%). A trainare il settore e' il canale aeroportuale, che ha generato il 60% del business ed e' cresciuto dell'11%. In aumento anche i clienti diretti (34% del totale), mentre i broker si sono confermati fondamentali (31%) per sostenere i volumi. Il noleggio a lungo termine ha continuato la sua espansione strutturale, toccando livelli record: oltre 13 miliardi di euro di fatturato, 1,3 milioni di veicoli in flotta, 411.000 immatricolazioni (+10%) che hanno portato al 24% l'incidenza sul mercato auto nazionale. In crescita i clienti privati (185mila e +4%), segnale di un cambio culturale dalla proprieta' verso l'uso del veicolo. Sul fronte delle alimentazioni, continua a calare il diesel (sceso al 28% delle immatricolazioni), mentre elettrico e plug-in hanno raggiunto complessivamente il 20%. Sempre piu' lunghi i contratti: il 78% supera i 36 mesi.

Ars

(RADIOCOR) 10-05-26 17:19:58 (0378) 5 NNNN