Auto: Unrae, nel 2025 41,7% delle immatricolazioni e' da parte di donne -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 21 mar - Il prezzo medio ponderato delle auto nuove acquistate dalle donne rimane inferiore rispetto a quello degli uomini e nel 2025 si e' attestato a circa 25.200 euro, con un differenziale rispetto agli acquisti maschili che ha raggiunto i 6.425 euro, in ulteriore ampliamento rispetto all'anno precedente. Anche sul mercato dell'usato il divario e' cresciuto, con un prezzo medio per le donne di circa 8.400 euro e un differenziale di 1.563 euro rispetto agli uomini. Il divario di prezzo tra acquisti femminili e maschili rimane piu' accentuato nell'area Nord Est del Paese. Per quanto riguarda le preferenze di mercato, le donne confermano il proprio orientamento verso i segmenti A e B e - tra le carrozzerie - per i SUV, in particolare il B-SUV che raggiunge il 37,7% di quota. Sul fronte delle alimentazioni, si amplifica ulteriormente la leadership delle ibride (HEV), che salgono al 44,3% nelle scelte femminili (37,9% nel 2024), mentre la benzina, pur in calo di quasi 8 punti, mantiene un distacco elevato rispetto agli acquisti maschili attestandosi al 29,6%. Sul fronte demografico, le fasce di eta' dai 30 ai 45 anni e dai 46 ai 55 anni coprono congiuntamente oltre la meta' del mercato femminile con quote pressoche' equivalenti (rispettivamente 25,2% e 25,3%), ma perdono 6 punti rispetto al 2019, mentre tra gli uomini la componente over 65 risulta proporzionalmente piu' rappresentativa. Riguardo ai colori, le donne prediligono il grigio (30,8%), seguito dal bianco (23,7%) e poi, a distanza, da nero (16,9%) e azzurro (11,3%): preferenze cromatiche sostanzialmente in linea con quelle maschili, dove il grigio risulta tuttavia ancora piu' dominante (35,3%). Da segnalare una crescita del verde nelle scelte femminili, che raggiunge il 6,9%. A fine 2025, il 40,5% del parco auto privato circolante in Italia - piu' di un'auto su 2,5 - risultava intestato a una donna.

L'alimentazione a benzina ha la quota maggiore: 49,8%.

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(RADIOCOR) 21-03-26 13:52:31 (0279) 5 NNNN