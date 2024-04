Auto: Unrae, +34,1% a 239.071 contratti noleggio a lungo termine I trim -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 09 apr - Per quanto riguarda le alimentazioni, le vetture diesel sono le preferite delle aziende non automotive, con la quota maggiore dell'intero panorama (46,2%), mentre le auto a benzina hanno il primato fra le aziende Nbt (40,6%). Seguono le ibride Hev per le quali la quota maggiore e' contesa fra dealer e costruttori (31,5%) e i privati (30,1%). Le ibride plug-in (Phev) prevalgono tra le aziende Nlt (8,8%), seguite dai privati (7,8%) e da aziende non automotive (7,4%). Le elettriche pure (Bev) sono particolarmente utilizzate da dealer e costruttori (16,2%) e, a distanza, dai privati (5,8%). Presenti anche le vetture a Gpl e Metano, ma con quote inferiori o pari al 2% in tutti i canali. Guardando ai segmenti, le preferenze confermano al primo posto i Suv segmento C (quota 25,7%), merito soprattutto delle aziende non automotive (26,6%) e dei privati (24,9%), per i quali e' la scelta preponderante. Al secondo posto si piazzano i Suv segmento B (quota 16,7%), utilizzati soprattutto dalle aziende Nbt (33,0%). Fra le berline dei vari segmenti prevalgono quelle dei segmenti A (11,6%) e B (11,4%). Una buona quota conservano le tradizionali station wagon (12,1%), soprattutto grazie alle aziende non automotive (14,2%). A livello geografico, il primo posto per numero di contratti spetta ancora alla Lombardia (quota 33,8%), seguita a distanza da Lazio (15,4%), Piemonte (7,9%) ed Emilia-Romagna (7,8%).

Com-Fla-

(RADIOCOR) 09-04-24 13:46:43 (0385) 5 NNNN