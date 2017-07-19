Auto: Unrae, +12,2% mercato rimorchi e semirimorchi marzo, +8,2% in I trim -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 19 apr - 'Nonostante i segnali positivi registrati dal mercato nel corso del primo trimestre, occorre ricordare che il parco veicoli trainati italiano si colloca tra i piu' vetusti nel contesto europeo, con un'eta' media di 17,5 anni. Mantenendo gli attuali ritmi di rinnovo, sarebbero necessari quasi 35 anni per completarne la sostituzione: un dato che rende evidente la necessita' di interventi strutturali e tempestivi', evidenzia Michele Mastagni, coordinatore del Gruppo Rimorchi, Semirimorchi e Allestimenti di Unrae, l'assoiciazione delle Case auto estere che operano in Italia. 'Lo stanziamento pluriennale previsto dal Governo per incentivare l'adozione di veicoli di ultima generazione rappresenta un segnale apprezzabile e atteso per sostenere il comparto. Auspichiamo che il relativo Decreto attuativo venga adottato in tempi rapidi, al fine di consentire alle imprese una pianificazione degli investimenti fondata su basi certe e poter registrare i primi effetti concreti gia' nel corso di quest'anno', sottolinea Mastagni. Relativamente al tema degli autoarticolati allungati, Unrae ribadisce l'auspicio di un aggiornamento del Regolamento esecutivo del Codice della Strada, che darebbe attuazione alla modifica normativa gia' introdotta dal Dl 121/2021, estendendo la lunghezza massima consentita per gli autoarticolati a 18,75 metri.

'Autorizzare la circolazione di autoarticolati fino a 18,75 metri non costituisce una misura straordinaria, bensi' un necessario allineamento alle misure gia' previste dal Codice della Strada, in linea con gli standard gia' adottati con successo in numerosi Paesi europei. I benefici attesi sono significativi: una effettiva riduzione delle emissioni di Co2, una diminuzione della congestione autostradale e - non ultimo - un contributo concreto al contenimento della carenza di conducenti nel settore dell'autotrasporto', conclude Mastagni.

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(RADIOCOR) 19-04-26 10:55:30 (0161) 5 NNNN