Auto: Unrae, -1% contratti Noleggio lungo termine nel I trimestre -3

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 12 apr - I segmenti evidenziano una forte predominanza dei Suv con circa il 60,3% del totale, seguiti dalle Berline al 27,3% e dalle Station Wagon al 9,9%. Per quanto riguarda i Suv, prevale il segmento C-Suv con il 27,1% delle preferenze totali, scelto principalmente da Privati (28,3%) e Aziende non-automotive (29,9%). Fra le Berline, prevalgono quelle del segmento B (9,6%), predilette da Nbt (18,4%) e Nlt (16%).

Infine, a livello geografico, la Lombardia nel primo trimestre 2026 si conferma leader, rappresentando il 31,2% del totale nazionale dei contratti, seguita da Trentino-Alto Adige (11,5%), Lazio (11,5%), Emilia-Romagna (9,0%), Veneto (6,4%) e Campania (6,3%).Molise (32,9%), Puglia (32,4%) e Calabria (30,7%) presentano la quota maggiore di contratti stipulati da Privati; mentre raccolgono le percentuali maggiori di contratti stipulati da Aziende non-automotive la Lombardia (84,4%) e la Basilicata (80%). Si distinguono invece per il piu' alto numero di contratti di Dealer e Costruttori le Marche (14,6%) e la Calabria (11,9%). I contratti Nbt prevalgono nettamente in Trentino-Alto Adige (85,0%), mentre l'Emilia-Romagna si distingue per la quota di contratti di Nlt (22,3%).

Com-Fla-

(RADIOCOR) 12-04-26 12:06:36 (0209) 5 NNNN