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            Auto: Unrae, +0,6% mercato veicoli industriali maggio, +3,9% da inizio anno

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 13 giu - Il mercato dei veicoli industriali registra a maggio una sostanziale stabilita' (+0,6%), con 2.500 unita' immatricolate rispetto alle 2.484 registrate nello stesso mese del 2025. E' quanto stima il Centro Studi e Statistiche Unrae, sulla base dei dati di immatricolazione forniti dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, specificando che l'andamento e' disomogeneo tra i segmenti: i veicoli pesanti, con massa pari o superiore a 16 t, crescono del +3,9% a 2.175 unita', spinti in particolare dai trattori stradali (+18,6% a 1.360 unita'), nonostante la contrazione dei carri (-13,9% a 815 unita'). In flessione, invece, le altre fasce di peso: i veicoli leggeri (da 3,51 a 6 t) registrano un calo del -25% a 72 unita', mentre i mezzi con massa compresa tra 6,01 e 15,99 t scendono del -13,9% a 253 unita'.

            Nei primi cinque mesi dell'anno, il mercato totalizza 12.340 immatricolazioni, in aumento del +3,4% rispetto alle 11.934 registrate nello stesso periodo del 2025.

            Com-Fla-

            (RADIOCOR) 13-06-26 12:37:11 (0246) 5 NNNN

              


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