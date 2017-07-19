Auto Italia: Federauto, impulso postivo mercato, ma fondamentali non ancora sistemati

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 02 mar - Federauto "saluta con piacere la crescita delle immatricolazioni a febbraio 2026 con l'auspicio che il mercato possa proseguire sulla spinta di un impulso positivo, seppure in un quadro di forte tensione geopolitica e dei riflessi che questa potra' avere sull'approvvigionamento dei prodotti petroliferi e della pressione sui prezzi alla pompa dei carburanti". Lo ha affermato Massimo Artusi, presidente di Federauto, commentando i dati sulle immatricolazioni di febbraio in Italia, sottolineando che la crescita "e' stata favorita dalle politiche messe in atto da alcuni brand che hanno determinato il risveglio degli acquisti da parte delle famiglie, con la conseguente ripresa del canale privati da mesi in trend negativo. Si tratta di un cambio di orientamento importante che vorremmo vedere confermato nei mesi a venire". Secondo l'associazione, la sostituzione del parco piu' obsoleto in favore di veicoli piu' moderni, a prescindere dal tipo di alimentazione, e' il fattore discriminante per ottenere la riduzione di climalteranti e inquinanti oltre, ovviamente, a una maggiore sicurezza sulle strade. "Da registrare il consolidarsi nelle preferenze dei consumatori dell'alimentazione ibrida e plug-in, un dato molto importante anche in prospettiva del dibattito sull'Automotive Package che sta entrando nel vivo a Bruxelles", sottolinea Artusi, facendo notare che "abbiamo voluto evidenziare i dati positivi dell'auto evitando di parlare del settore dei veicoli commerciali che continua ad essere in segno negativo. E' giusto guardare al mercato con positivita' ma non dimentichiamo che i fondamentali non sono ancora stati sistemati". La transizione ecologica, la politica fiscale e il buon funzionamento della catena distributiva, dai produttori ai concessionari, "sono temi presenti nella nostra agenda e lo saranno fino a quando il nostro mercato non riprendera' volumi coerenti con il posizionamento dell'Italia nel mercato europeo", ha detto.

Ars

