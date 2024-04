Auto Italia: Anfia, in marzo vetture a benzina +5,7%, alimentazioni alternative +0,4% -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 13 apr - Nel cumulato, le alternative aumentano del 6,6% e hanno una quota di mercato del 53,9% (+0,5 punti rispetto al primo trimestre 2023). Le autovetture elettrificate rappresentano il 45,6% del mercato di marzo, mentre, nel cumulato hanno una quota del 44,3%, con volumi in crescita (+0,6% nel mese e +6,2% nel cumulato). Tra queste, le ibride mild e full aumentano del 8,3% nel mese, con una quota di mercato del 38,8%, mentre, nel cumulato, risultano in crescita del 12,6%, con una market share del 38,2%. In controtendenza, le immatricolazioni di autovetture ricaricabili che calano del 28,6% nel mese (quota di mercato 6,8%) e del 21,5% nel cumulato (market share 6,2%) per l'effetto attesa di nuovi incentivi. Nel dettaglio, le auto elettriche hanno una quota del 3,3% e calano del 34,4% nel mese. Scendono, allo stesso modo, anche le ibride plug-in (-22,1%, con il 3,5% di quota del mercato del mese). Anche nel cumulato, le alimentazioni risultano entrambe in flessione, rispettivamente -18,5% (quota 3%) e -24% (quota 3,2%). Infine, le autovetture a gas rappresentano l'8% dell'immatricolato di marzo, di cui il 7,9% e' composto da autovetture Gpl (-0,8% su marzo 2023) e lo 0,1% da autovetture a metano (+38,6%). Nel cumulato dei primi tre mesi del 2024, le autovetture Gpl risultano in crescita dell'8,4% e quelle a metano del 14,5%.

Ars

(RADIOCOR) 13-04-24 16:20:47 (0400) 5 NNNN