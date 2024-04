Auto: Federmotorizzazione, in I trim mercato frenato da elettriche pure (quota 3,8%)

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 07 apr - Il mercato continua a non premiare l'elettrico ricaricabile: nel primo trimestre sono state 35.568 le immatricolazioni delle auto elettriche e ibride 'alla spina', con una quota complessiva dell'8,2%, trascinate al ribasso dal calo piu' pesante delle elettriche pure che scendono sotto la quota del 4% (attestandosi al 3,8%). E' quanto emerge da un'analisi di Federmotorizzazione Confcommercio sui numeri dei primi tre mesi dell'anno, in cui si ricorda anche che sono state 432.000 le autovetture immatricolate (+5,7% rispetto allo stesso periodo del 2023), con un rallentamento, pero', a marzo dopo diciannove risultati mensili positivi. Sui numeri dell'elettrico, si legge nel report, "pesa anche l'andamento degli ecoincentivi: resta limitata la richiesta di contributi riservati alle vetture elettriche, mentre sono andati esauriti in poche settimane quelli per le auto endotermiche meno inquinanti". I motivi di questa scelta da parte dei consumatori non cambiano: dal prezzo, piu' alto rispetto alle vetture tradizionali endotermiche, alle incertezze legate a una tecnologia (le batterie) che si ritiene ancora non ottimale, alle scarse infrastrutture di ricarica nel nostro Paese. L'attesa dei nuovi ecobonus, infine, annunciati dal Governo e previsti a maggio, provoca un rinvio degli acquisti. "L'automobile e' sempre stata considerata uno strumento al servizio dell'utente, ma l'auto elettrica ha cambiato il paradigma, sentendosi di fatto l'utente al servizio dell'auto. Occorre infatti, sulle lunghe percorrenze, programmare il viaggio organizzando le necessarie soste per la ricarica che, oltre a costituire un vincolo, allunga i tempi del viaggio stesso', ha detto Simonpaolo Buongiardino, presidente di Federmotorizzazione Confcommercio.

Ars

