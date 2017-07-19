Auto Europa: Anfia, bene mercato marzo, non demonizzare i veicoli ibridi plug-in

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 23 apr - 'Ulteriori segnali di ripresa, a marzo, per il mercato auto europeo, che registra una crescita a doppia cifra, dopo una partenza incerta. Chiusura positiva anche per il primo trimestre dell'anno'. Cosi' il presidente di Anfia, Roberto Vavassori, commenta i dati Acea sul mercato auto europeo. 'Guardando ai major market, si rileva che il buon andamento delle vendite nel mese e' stato stimolato anche dalla presenza di incentivi pubblici e programmi di sostegno alla domanda, determinanti nel favorire l'acquisto di veicoli elettrificati. In tema di alimentazioni, si rileva, infatti, un significativo aumento della quota complessiva delle auto Bev nel mese e delle Phev', continua, sottolineando che, 'a questo proposito, continuiamo a sostenere con convinzione, sulla base di argomentazioni logiche e dati oggettivi, che i veicoli ibridi plug-in costituiscono un valido strumento di decarbonizzazione nella transizione energetica in atto; i tentativi, spesso di parte, di screditare questo tipo di propulsione non aiutano certamente i consumatori a discernere con obiettivita' e arrecano danno all'industria europea', concludendo con il ribadire la richiesta di rivedere la fiscalita' per le auto aziendali.

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(RADIOCOR) 23-04-26 11:54:06 (0359) 5 NNNN